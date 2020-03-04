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22:35 GMT04 مارس/ آذار 2020
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    قد يكون أول انتقال للفيروس من البشر للحيوانات... قصة كلب أصيب صاحبه بكورونا

    © AP Photo / Jennifer Peltz
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    قال خبراء في صحة الحيوان في هونغ كونغ اليوم الأربعاء إن كلبا يخضع للحجر الصحي ويملكه شخص مصاب بفيروس كورونا قد يكون أول حالة لانتقال المرض من البشر إلى الحيوان، لكنهم أوضحوا أن الأمر لا يزال قيد البحث.

    © REUTERS / AMIR COHEN
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    وحسب "رويترز" لم تظهر على الكلب حتى الآن أي أعراض. وقال الخبراء الذين يبحثون الحالة إنه لا ينبغي أن يشعر أصحاب الحيوانات الأليفة بقلق كبير أو أن يتخلوا عن حيواناتهم.

    وقالت إدارة الزراعة ومصايد الأسماك والحفاظ على البيئة في هونغ كونغ إنها ستجري المزيد من الفحوصات لتحديد ما إذا كان الكلب مصابا بفيروس كورونا.

    ويقول الموقع الإلكتروني لمنظمة الصحة العالمية إنه لا يوجد دليل حتى الآن على أن الحيوانات الأليفة قد تصاب بعدوى فيروس كورونا من أصحابها.

    وسجلت هونغ كونغ 103 حالات إصابة مؤكدة بالفيروس وحالتي وفاة.

    وبحسب "أسوشيتد برس" تأكدت إصابة كلب آخر بالفيروس التاجي في هونغ كونغ.

    واختبر الكلب الذي ينتمي إلى مريضة تبلغ من العمر 60 عامًا بشكل متكرر وأثبت "إيجابية ضعيفة" لفيروس كورونا الجديد منذ يوم الجمعة، عندما تم تطبيق الحجر الصحي عليه في مركز للحيوانات.

    وقالت مصلحة الزراعة والثروة السمكية بالمدينة إن الاختبارات المتكررة تشير إلى أن الكلب -كلب صغير طويل الشعر- يعاني من "مستوى منخفض من العدوى".

    وقالت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية إن خبراء من الجامعات والمنظمة العالمية لصحة الحيوان وافقوا بالإجماع على أنه "من المحتمل أن تكون حالة انتقال من حيوان إلى حيوان".

    والإجراءات الجديدة التي اتخذتها حكومة هونغ كونغ يوم الجمعة الماضي تعني أنه يجب عزل جميع الحيوانات الأليفة المصابة بفيروس كورونا لمدة 14 يومًا. وإن اثنين من الكلاب بالفعل في العزل.

    وينتمي الكلب الآخر الموجود في الحجر الصحي إلى مريض ثانٍ بالفيروس التاجي تم اختباره سالبًا للفيروس مرة واحدة وسيتم اختباره مرة أخرى قبل صدوره.

    وقالت السلطات إنها ستواصل مراقبة كلب صغير طويل الشعر عن كثب وإعادته إلى مالكه عندما يثبت أنه سلبي للمرض.

    وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا خارج الأراضي الصينية إلى أكثر من 10 آلاف.

    وقالت المنظمة في بيان: "تم تسجيل خلال الـ24 ساعة الأخيرة 1792 إصابة جديدة بفيروس كورونا خارج الأراضي الصينية، وبهذا يصل عدد المصابين 10566 في 72 دولة، وعدد الوفيات أرتفع إلى 166 (37 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة)".

    وأشارت المنظمة إلى أن عدد المصابين في الصين بفيروس كورونا وصل إلى 80304، والوفيات إلى 2946. وعدد المصابين بالفيروس في جميع أنحاء العالم وصل إلى 90870.

    وقال وزير الصحة الأميركي اليوم، إن إدارة الغذاء والدواء سمحت ببدء المرحلة الأولى من الاختبارات السريرية على لقاح فيروس كورونا.

    وأعلن نائب رئيس إدارة المراقبة على الأدوية الطبية في الصين، تشين شيفي، أواخر الشهر الماضي، أن السلطات الصينية قامت بتسريع الأبحاث والتجارب السريرية لخمسة عقاقير، يمكن أن تكون فعالة في علاج فيروس كورونا.

    وحذر أمس حذر علماء من أن الفيروس المستجد قد يصبح "دائما" أو "موسميا"، أي أنه لن يختفي على الإطلاق.

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار هونغ كونغ, هونغ كونغ, فيروس كورونا, كلب مريض, كلب
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