وقف مناورات عسكرية إسرائيلية أمريكية بسبب "كورونا"

قرر الجيش الإسرائيلي بالتنسيق مع القيادة الأوروبية للجيش الأمريكي وقف مناورات مشتركة بين الجانبين والمعروفة باسم "جونيفر كوبرا" بمشاركة أكثر من ٦٠٠ خشية تفشي فيروس "كورونا".

القدس - سبوتنيك. وقال افيخاي ادرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان له "بدأ تمرين (جونيفر كوبرا) المشترك لجيش الدفاع والقيادة الأوروبية للجيش الأمريكي وكان من المقرر انتهائه في 13 مارس / آذار الجاري بمشاركة أكثر من 600 جندي من القيادة الأوروبية والذين وصلوا من ألمانيا والولايات المتحدة"

وأضاف ادرعي "بناءا على توجيهات وزارة الصحة ونظرا لتقييم الوضع في ظل تفشي فيروس كورونا وبتنسيق مع القيادة الأوربية للجيش الأمريكي تقرر خلال حديث مشترك بين رئيس الأركان وقائد القيادة الأوروبية للجيش الأمريكي وقف التمرين".

وختم ادرعي بالقول: "يبدي جيش الدفاع تقديره العميق للتعاون الوثيق مع الجيش الأمريكي ويتطلع لتدريبات مشتركة في المستقبل".

يذكر أن فيروس "كورونا" الجديد، بحسب التسمية التي أطلقتها عليه منظمة الصحة العالمية، ظهر أولا في أواخر ديسمبر/كانون الأول 2019، في مدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير/ كانون الثاني.

ويواصل فيروس "كورونا" تفشيه، إذ بات منتشرا خارج الصين في أكثر من 71 دولة حتى مساء أمس الثلاثاء، مسببا 3044 حالة وفاة، وأكثر من 89 ألف إصابة.

فيما صنفت منظمة الصحة العالمية، فيروس كورونا، وباء، وأعلنت "حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي"، وقالت إن الإصابات بلغت أكثر من 90 ألفا.

ووجدت مجموعة من العلماء في ألمانيا دواء يدعى "camostat mesylate"، من المتوقع أنه يعمل على محاربة مرض "كوفيد-19"، وهو المرض الناجم عن فيروس كورونا المستجد "سارس-كوف-2".