منظمة الصحة العالمية: عدد المصابين بفيروس كورونا خارج الصين يتخطى 12 ألفا

أكدت منظمة الصحة العالمية، اليوم لخميس ان عدد المصابين بفيروس كورونا خارج الأراضي الصينية قد تخطى الـ 12 ألفا.

موسكو - سبوتنيك. وقالت المنظمة في بيان: "تم تسجيل خلال الـ24 ساعة الأخيرة 2103 إصابة جديدة بفيروس كورونا خارج الأراضي الصينية ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 12668 في 76 دولة، وعدد الوفيات أرتفع إلى 214 (خلال الـ 48 ساعة الماضية)".

يذكر أن فيروس "كورونا" الجديد، بحسب التسمية التي أطلقتها عليه منظمة الصحة العالمية ، ظهر أولا في أواخر ديسمبر/كانون الأول 2019، في مدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير/ كانون الثاني.

ويواصل فيروس "كورونا" تفشيه، إذ بات منتشرا خارج الصين في أكثر من 50 دولة، تسبب فيها بعشرات الوفيات وأكثر من 4 آلاف إصابة، فيما صنفت منظمة الصحة العالمية، فيروس كورونا، وباء، وأعلنت "حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي".

ووجدت مجموعة من العلماء في ألمانيا دواء يدعى "camostat mesylate"، من المتوقع أنه يعمل على محاربة مرض "كوفيد-19"، وهو المرض الناجم عن فيروس كورونا المستجد "سارس-كوف-2".