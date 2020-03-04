إلغاء صلاة الجمعة في جميع عواصم محافظات إيران

أعلنت إيران، اليوم الأربعاء، إلغاء إقامة صلاة الجمعة في جميع عواصم المحافظات هذا الأسبوع.

وقال رئيس مجلس تحديد السياسات العامة لأئمة الجمعة، حاج على أكبري، إنه وفقا لقرار اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا، فإنه لن تقام صلاة الجمعة في جميع عواصم المحافظات هذا الأسبوع.

وفي وقت سابق، قرر رئيس لجنة إقامة صلاة الجمعة في طهران، عدم إقامة صلاة الجمعة في يوم 28 شباط/ فبراير الاسبوع الماضي في طهران، بحسب وكالة مهر للأنباء.

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، في وقت سابق من اليوم، أن عدد الوفيات بفيروس "كورونا" المستجد وصل إلى 92، بينما ارتفع عدد المصابين إلى 2922، بعد تسجيل 586 إصابة جديدة خلال الـ24 الساعة الماضية، ووصل عدد المتعافين إلى 552.

ووصل إجمالي عدد الإصابات بفيروس "كورونا"، في العالم 93.455 حالة، فيما وصل عدد الوفيات 3.198 حالة، بينما تعافى 50.690 شخصا حول العالم.