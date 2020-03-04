شاهد ماذا فعلت السلطات الصينية في سوق "هوانان" مصدر فيروس كورونا

ونشرت صحيفة "الشعب" الصينية عمالا يرتدون المعدات الوقائية، وهم يقومون بتنظيف السوق وتطهيره.

ويخضع السوق لعملية تطهير كبرى خلال الفترة من يوم 3 إلى 5 مارس/أذار الجاري، وهي الثانية له منذ تفشي المرض في الصين، حيث كان يعج بالحيوانات التي اعتاد الصينيون أكل لحومها، ما بين ثعابين وخفافيش وقطط وكلاب ومأكولات بحرية.

وأكدت منظمة الصحة العالمية، اليوم لخميس ان عدد المصابين بفيروس كورونا خارج الأراضي الصينية قد تخطى الـ 12 ألفا.

فيروس "كورونا" الجديد، بحسب التسمية التي أطلقتها عليه منظمة الصحة العالمية، ظهر أولا في أواخر ديسمبر/كانون الأول 2019، في مدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير/ كانون الثاني.

ويواصل فيروس "كورونا" تفشيه، إذ بات منتشرا خارج الصين في أكثر من 50 دولة، تسبب فيها بعشرات الوفيات وأكثر من 4 آلاف إصابة، فيما صنفت منظمة الصحة العالمية، فيروس كورونا، وباء، وأعلنت "حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي".