مجلس النواب الأمريكي يصوت لصالح تخصيص 8.3 مليار دولار لمواجهة "كورونا"

صوت مجلس النواب الأمريكي، يوم الأربعاء، لصالح مشروع قانون ينص على تخصيص 8.3 مليار دولار لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وجاء ذلك وفقا نتائج التصويت.

واشنطن - سبوتنيك. وسيرفع مشروع القرار إلى مجلس النواب أيضا للتصويت عليه.

هذا وارتفع عدد ضحايا فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة يوم الأربعاء إلى 11، عشرة منهم في ولاية واشنطن وواحدة في كاليفورنيا.

يذكر أن العدد الإجمالي للمصابين بلغ 80 إصابة في جميع أنحاء البلاد، معظمها في هاتين الولايتين.

ووصل إجمالي عدد الإصابات بفيروس "كورونا"، في العالم 93.455 حالة، فيما وصل عدد الوفيات 3.198 حالة، بينما تعافى 50.690 شخصا حول العالم.