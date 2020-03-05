أربع إصابات جديدة بفيروس كورونا في تايلاند

صرح المدير العام لإدارة مكافحة الأمراض في تايلاند، سووانتشاي واتخاناينغتشارين، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، أن هناك أربع إصابات جديدة بفيروس كورونا في البلاد، ليصل بذلك مجموع الحالات المرضية إلى 47 منذ شهر يناير/كانون الثاني.

وتشمل الحالات الجديدة رجلا إيطاليا يبلغ من العمر 29 عاما وصل إلى تايلاند في 1 مارس/آذار، وتم تشخيص إصابته بمرض "كوفيد-19" في مستشفى بمحافظة تشونبوري في 2 مارس/آذار.

أما الحالة الثانية فهي عاملة مكتب تايلاندية تبلغ من العمر 42 عامًا عادت من إيطاليا في 2 مارس/آذار، وتم تشخيص إصابتها بالفيروس في 3 مارس/آذار في مستشفى تشونبوري.

والشخص المصاب الثالث هو طالب صيني يبلغ من العمر 22 عاما، تم كشف أعراض المرض لديه في مطار بانكوك أثناء سفره من إيران إلى الصين.

والحالة الرابعة هي طالب تايلاندي يبلغ من العمر 20 عاما وصل من إيران يوم 27 فبراير/شباط، وتم تشخيص إصابته بالفيروس في محافظة ناخون سي تاممارات الجنوبية في 2 مارس/آذار.

وسجلت تايلاند حالة وفاة واحدة بسبب فيروس كورونا، وتعافي 31 مريضا، عادوا إلى منازلهم، في حين لا يزال 15 شخصا يتلقون العلاج في المستشفيات، بحسب ما نقلته "رويترز".

وأعلنت السلطات الصينية اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة الوفيات بفيروس كورونا المستجد داخل البلاد إلى 3012، بعد تسجيل 31 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، والإصابات المؤكدة إلى 80 ألفا و409 حالات.