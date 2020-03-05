أستراليا تحظر دخول القادمين من كوريا الجنوبية لاحتواء فيروس كورونا

أعلن رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، اليوم الخميس، أن بلاده ستمنع وصول المواطنين الوافدين من كوريا الجنوبية وستجري فحوصا مكثفة على القادمين من إيطاليا للمساعدة في احتواء انتشار فيروس كورونا.

ونقلت وكالة "رويترز" تصريحات رئيس الوزراء الأسترالي، الذي قرر إغلاق الحدود أمام المواطنين القادمين من الدول الموبوءة وأبرزها الصين وكوريا الجنوبية وإيران ودول أخرى.

وقال موريسون للصحفيين: "إن أستراليا ستمدد حظر الدخول على القادمين من الصين وإيران وغيرها من الدول".

وأضاف موريسون قائلا: "يقدم هذا لنا أفضل حماية ويتيح لنا إبطاء وتيرة انتقال العدوى في بلدنا".

وكانت أستراليا قد أعلنت في وقت سابق عن أول حالة وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد في مدينة بيرث.