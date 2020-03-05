وكالة: إيران تتهم البحرين برفض استعادة 1300 من مواطنيها

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الايرانية، عباس موسوي، اليوم الأربعاء، إن نحو 1300 مواطن بحريني ممن قدموا إلى إيران لغرض الزيارة والسياحة أُجبروا على البقاء فيها لإقامة طويلة مكرهين على ذلك بسبب تجاهل السلطات البحرينية للتعامل مع حالتهم.

وانتقد المتحدث باسم الخارجية الايرانية عباس موسوي، "الحكومة البحرينية بسبب موقفها إزاء مواطنيها"، قائلا: "العديد من دول المنطقة اتخذت خطوات من أجل إعادة مواطنيها بسبب فيروس كورونا، إلا أن البحرين لم تقدم على أي عمل"، وذلك حسب وكالة "مهر" الإيرانية.

وأردف "في الوقت الراهن يتواجد 1300 مواطن بحريني جاؤوا إلى إيران بهدف الزيارة والسياحة، وفي حال تمسكت الحكومة البحرينية بموقفها سيجبرون على البقاء في إيران".

وأعلن المسؤول الإيراني​، استعداد حكومته للتعاون مع البحرين​ لتأمين إعادة مواطنيها إلى بلادهم، لافتا إلى أن حكومة البحرين هي من تتحمل تبعات هذا الموضوع.

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، في وقت سابق من اليوم، أن عدد الوفيات بفيروس "كورونا" وصل إلى 92، بينما ارتفع عدد المصابين إلى 2922، بعد تسجيل 586 إصابة جديدة خلال الـ24 الساعة الماضية، ووصل عدد المتعافين إلى 552.

ووصل إجمالي عدد الإصابات بفيروس "كورونا" في العالم إلى 93455 حالة، فيما وصل عدد الوفيات 3198 حالة، وتعافى 50690 شخصا.