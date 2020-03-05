حاكمة طوكيو: نواصل التعاون مع الجميع لضمان أمن وسلامة الأولمبياد

أعلنت يوريكو كويكي، حاكمة طوكيو، اليوم الخميس، أن حكومة العاصمة اليابانية مستمرة في العمل مع اللجنة الأولمبية الدولية واللجنة المنظمة والحكومة اليابانية من أجل ضمان أمن وسلامة أولمبياد طوكيو 2020 الصيفي.

وجاءت تصريحات كويكي في بيان أصدرته بعد اجتماع مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الدولية هذا الأسبوع، والذي أكد خلاله المجلس التزامه الكامل بتنظيم دورة ألعاب أولمبية صيفية ناجحة في طوكيو هذا العام، كما نقلت وكالة "رويترز".

وقالت كويكي في البيان: "سنستمر في العمل وبتعاون كامل مع اللجنة الأولمبية الدولية واللجنة المنظمة والحكومة اليابانية من أجل ضمان أمن وسلامة أولمبياد طوكيو 2020 الصيفي".

وبلغ عدد المصابين بالفيروس على الصعيد العالمي 95416 شخصا، توفي منهم 3286 شخصا، فيما شفي حتى الآن 53297 شخصا، وفقا لما أعلنته منظمة الصحة العالمية، اليوم، الخميس.

وكانت بداية ظهور الفيروس، في مدينة ووهان الصينية، في نهاية ديسمبر/ كانون الثاني الماضي، وانتشر بعدها في عشرات الدول حول العالم.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، "فيروس كورونا المستجد"، وباء، وأعلنت "حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي".