رسالة دعم من الزعيم الكوري الشمالي لجارته الجنوبية بعد تفشي كورونا فيها

أفادت وسائل إعلام كورية جنوبية، اليوم الخميس، أن الزعيم الكوري الشمالي، كيم جون أون، بعث برسالة دعم إلى الرئيس الكوري الجنوبي وذلك لما تواجه الدولة من تفش واسع لفيروس كورونا المستجد.

وذكرت وكالة "رينهاب" الكورية الجنوبية أن الزعيم الكوري الشمالي، كيم جون أون، أرسل رسالة دعم من بلاده لجارته كوريا الجنوبية التي تعاني من تفشي فيروس كورونا المستجد فيها.

ونقلت الوكالة ما كتبه الزعيم الكوري الشمالي، الذي اعتبر أن كوريا الجنوبية قادرة على تخطي الوباء والانتصار على فيروس كورونا المستجد.

كما عبر كيم جون أون عن قلقه العميق بشأن صحة الرئيس الكوري الجنوبي معتبرا أنه غير قادر على مساعدة كوريا الجنوبية في محنتها الحالية.

وخلصت رسالة الزعيم الكوري الشمالي أنه متمسك بقضية الكوريتين وهو مع الحوار الدائم بشأن قضية شبه الجزيرة الكورية.