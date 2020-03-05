الصحة الإيرانية تعلن انطلاق مشروع تعبئة وطني لمكافحة فيروس كورونا

أعلن وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني، سعيد نمكي، أن مشروع التعبئة الوطني لمكافحة فيروس كورونا بدأ اعتبارا من اليوم الخميس في المناطق الأكثر تعرضا للإصابة بالفيروس.

ووفقا لما نشرته وكالة "إيرنا"، من المقرر أن يتم تنفيذ المشروع خلال الأيام القادمة، في باقي محافظات البلاد.

وقررت السلطات في إيران، إلغاء إقامة صلاة الجمعة في جميع المحافظات هذا الأسبوع.

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية حتى أمس الأربعاء، أن عدد الوفيات بفيروس "كورونا" المستجد وصل إلى 92، بينما ارتفع عدد المصابين إلى 2922، بعد تسجيل 586 إصابة جديدة خلال الـ24 الساعة الماضية، ووصل عدد المتعافين إلى 552.

وبلغ عدد المصابين بالفيروس على الصعيد العالمي 95416 شخصا، توفي منهم 3286 شخصا، فيما شفي حتى الآن 53297 شخصا، وفقا لما أعلنته منظمة الصحة العالمية، اليوم، الخميس.