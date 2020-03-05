كوريا الجنوبية تؤجل إجراء عسكريا في جنوب السودان خوفا من كورونا

قال مسؤولون في القوات العسكرية الكورية الجنوبية إن البلاد قررت تأجيل نشر وحدة جديدة من قوات حفظ السلام بجنوب السودان خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وبحسب مسؤول بهيئة الأركان المشتركة، "يتم تبديل القوات كل 8 أشهر ولكن سيتم تأجيل تبديل القوة الحالية لمدة أسبوعين من الآن، ومن الممكن تغيير القرار"، وفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب".

وبحسب الوكالة كان من المخطط إرسال القوة رقم 12 من قوات حفظ السلام الكورية والمكونة من 300 جندي إلى جنوب السودان الأسبوع المقبل لتحل محل وحدة هانبيت الحالية، التي تقوم بمهام حفظ السلام تحت مظلة الأمم المتحدة في الدولة التي مزقتها الحرب منذ عام 2013.

وقال المسؤول العسكري الكوري، إن "هذا القرار جاء خوفا من تفشي كوفيد-19".

وبدأت كوريا الجنوبية نشر قواتها في جنوب السودان بموجب طلب من الأمم المتحدة بما يتماشى مع قرار لمجلس الأمن، يرمي للمساعدة في عمليات إعادة الإعمار السلمية.

وأعلنت كوريا الجنوبية، حتى يوم أمس الأربعاء، عن 5.621 حالة إصابة أكيدة بفيروس كوفيد-19 المستجد، بما يشمل 34 حالة وفاة ناجمة عنه.