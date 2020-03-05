وفاة أحد أبرز رجال الدين في إيران بفيروس كورونا

أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الخميس، بوفاة رجل الدين البارز، محسن حبيبي، وذلك بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية أن عضو المجلس الأعلى للحوزات الدينية في العاصمة طهران، الشيخ محسن حبيبي، توفي جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وبحسب الوكالة الإيرانية فإن حبيبي كان يشرف على حوزة المرجع الراحل أحمد مجتهدي الطهراني.

وأوضحت الوكالة أن محسن حبيبي توفي في مستشفى جماران، وهو مستشفى عسكري فيه جناح مخصص لكبار المسؤولين الإيرانيين.

وأعلنت إيران يوم أمس الأربعاء عن إلغاء إقامة صلاة الجمعة في جميع عواصم المحافظات هذا الأسبوع.

يذكر أن عدد الوفيات بفيروس "كورونا" المستجد وصل إلى 92، بينما ارتفع عدد المصابين إلى 2922، بعد تسجيل 586 إصابة جديدة خلال الـ24 الساعة الماضية.