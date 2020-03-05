النيابة العامة التركية تطالب ببراءة وسجن مؤبد لمتهمين باغتيال السفير الروسي والكرملين يراقب عن كثب

طالبت النيابة العامة التركية، اليوم الخميس، بإصدار أحكام مختلفة على متهمين في مقتل السفير الروسي لدى تركيا، أندريه كارلوف.

موسكو - سبوتنيك. طالبت النيابة العامة التركية، بالحكم على 8 متهمين في مقتل السفير الروسي لدى تركيا، أندريه كارلوف، بالسجن مدى الحياة، حسبما أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" من قاعة المحكمة.

وقررت محكمة أنقرة التي تنظر بقضية اغتيال كارلوف، عقد جلستها القادمة، يوم 31 آذار/ مارس، عقب مطالبة المدعي العام ببراءة خمسة متهمين في هذه القضية (من أصل 28 متهما)، وفقا للمراسل.

وتثبت النيابة العامة، التهمة بارتكاب الجريمة بحق 23 متهما، مطالبة بالحكم عليهم بالسجن لمدد مختلفة، ومن المتوقع أن يتم الاستماع إلى محامي الدفاع عن المتهمين، في 31 آذار/ مارس.

من جانبه، أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن الكرملين يراقب عن كثب سير التحقيق في مقتل السفير الروسي في تركيا، على أمل محاكمة المذنبيين بموجب القانون.

وقال بيسكوف للصحفيين: "نحن نراقب هذه القضية عن كثب. ونريد أن نتأكد من أن مرتكبي جريمة قتل السفير الروسي في تركيا سيتم العثور عليهم ومعاقبتهم ومحاسبتهم بموجب القانون".

يذكر أن السفير الروسي في أنقرة،، أندريه كارلوف، كان قد اغتيل في الـ 19 من كانون الأول/ ديسمبر 2016، أثناء افتتاح معرض للصور يحمل عنوان "روسيا في عيون الأتراك"، حينما أطلق القاتل عدة طلقات على السفير الروسي من الخلف، ما أسفر عن إصابة أندريه كارلوف بجروح قاتلة. وذكرت وسائل إعلام تركية أن القاتل تمكن من إطلاق 11 رصاصة، أصابت تسع منها كارلوف، قبل أن يقوم رجال قوات الأمن بتبادل إطلاق النار مع المعتدي والإجهاز عليه. وكان القاتل قد تمكن من الدخول إلى قاعة المعرض، مستخدماً بطاقة شرطي مزورة. ووصفت وزارة الخارجية الروسية حادث اغتيال السفير أندريه كارلوف، بهجوم إرهابي.

ووجهت التهم إلى 28 من المشتبه بهم، بمن فيهم الداعية الإسلامي المعارض فتح الله غولن، الذي ينفي هذه الاتهامات. وتشير لائحة الاتهام إلى أن مقتل كارلوف، هو استفزاز بهدف إيذاء العلاقات التركية الروسية. وبدأت محاكمة اغتيال كارلوف، في كانون الثاني/ يناير 2019، ويجري النظر في القضية من قبل محكمة أنقرة الثانية للجرائم الخطيرة.