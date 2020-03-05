قائد الحرس الثوري لا يستبعد أن يكون فيروس كورونا هجوما بيولوجيا ضد إيران

صرح قائد الحرس الثوري الإيراني، حسين سلامي، اليوم الخميس، أن فيروس كورونا يحتمل أن يكون هجوما بيلوجيا أمريكيا يستهدف الصين أولا ثم إيران وباقي دول العالم.

وقال سلامي، في تصريحات بعد زيارته إلى مقبرة الشهداء في كرمان وسط البلاد، نقلتها وكالة "فارس"، اليوم الخميس، "فيروس كورونا يحتمل أن يكون هجوما بيولوجيا أمريكيا يستهدف الصين أولا ثم إيران وبعدها ينتقل إلى باقي نقاط العالم".

وأضاف سلامي قائلا: "نحن اليوم في حرب مع هذا الفيروس وسوف ننتصر عليه".

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، في وقت سابق أن عدد الوفيات بفيروس "كورونا" المستجد وصل إلى 92، بينما ارتفع عدد المصابين إلى 2922، بعد تسجيل 586 إصابة جديدة خلال الـ24 الساعة الماضية، ووصل عدد المتعافين إلى 552.