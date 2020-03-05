الجيش الإسرائيلي يوقف مناورة عسكرية مع الجيش الأمريكي

كشف موقع إخباري إسرائيلي أن الجيش قرر إلغاء مناورة عسكرية مع سلاح الجو الأمريكي، بسبب مخاوف من انتشار فيروس كورونا.

وبحسب موقع "i24 news" الإسرائيلي، فإن الجيش الإسرائيلي ألغى المناورة العسكرية المشتركة "جونيفر كوبرا" بين سلاح الجو الأمريكي والإسرائيلي، والتي بدأت الثلاثاء الماضي، بسبب المخاوف من انتشار فيروس كورونا، وكخطوة لمنع انتشار المرض في البلاد.

وأشار الموقع إلى أن "التعليمات الإسرائيلية الجديدة بسبب تفشي مرض كورونا، دفعت رئيس الأركان الإسرائيلي أفيف كوخافي إلى إلغاء المناورة العسكرية".

وأفاد الموقع أنه كان من المتوقع استمرار المناورة العسكرية المشتركة حتى 13 آذار/ مارس، بمشاركة 600 جندي أمريكي من ألمانيا والولايات المتحدة.

من جانبه، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان مساء الأربعاء: إنه "على ضوء تعليمات وزارة الصحة، وتقييم الوضع في ظل انتشار فيروس كورونا، وبعد إجراء تنسيق مع القيادة الأمريكية والأوروبية، قررنا بعد مباحثات مشتركة بين رئيس الأركان وقائد الوحدة الأمريكية الأوروبية، وقف التمرين العسكري".

وكان تقرير لموقع "واينت" العبري نقل الأسبوع الماضي مخاوف عدد من الضباط والجنود المشاركين في التمرين العسكري بسبب انتشار فيروس كورونا.

وفرضت وزارة الصحة الإسرائيلية الحجر الصحي على القادمين من إيطاليا ومنعت دخول أجانب قادمين من هناك الى إسرائيل، ولم يصدر الجيش الإسرائيلي أو سلاح الجو في حينه أي رد واضح على هذا الوضع وحيال هذه المخاوف.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، الاثنين الماضي، تسجيل الإصابة العاشرة بفيروس كورونا المستجد في إسرائيل، وهي لمجندة في الجيش.