تسجيل الإصابة العاشرة بفيروس كورونا في اليونان

أعلنت وزارة الصحة اليونانية، اليوم الخميس، تسجيل الإصابة العاشرة بفيروس كورونا المستجد في البلاد.

وأشارت الوزارة في بيان لها، إلى أن الحالة المسجلة هي لامرأة من أصل يوناني، تعيش في مدينة باتراس شمالي البلاد، وأن هذه المرأة كانت على اتصال بالإصابة التاسعة المسجلة سابقا، والتي كانت ضمن مجموعة سافرت إلى إسرائيل ومصر.

ونوهت الوزارة إلى أن المريضة بحالة جيدة، وتم نقلها إلى مستشفى في مدينة باتراس، ويتم مراقبة حالتها الصحية.

وتم اكتشاف أول إصابة بفيروس كورونا المستجد في اليونان في 26 فبراير/شباط، في مدينة سالونيك لامرأة تبلغ من العمر 38 عاما، كانت مؤخرا في إيطاليا.

ويواصل فيروس "كورونا" تفشّيه، إذ بات منتشرا خارج الصين في أكثر من ثلاثين دولة، تسبّب فيها بعشرات الوفيات وأكثر من 4 آلاف إصابة. وصنفت منظمة الصحة العالمية، بوقت سابق، "فيروس كورونا المستجد"، وباء، وأعلنت "حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي"، وقالت إن الإصابات بلغت أكثر من 80 ألفا عبر نحو 33 دولة.