تركيا تعلن إرسال ألف عنصر من القوات الخاصة إلى الحدود مع اليونان

أعلن وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، اليوم الخميس، إرسال 1000 عنصر من القوات الخاصة إلى الحدود مع اليونان.

وقال صويلو، في مؤتمر صحفي عقب تفقده الحدود اليونانية التركية، "إذا لم تتوقف الهجمات على إدلب فقد يتوجه منها نحو 4 ملايين مهاجر نحو أوروبا"، حسب قناة "TRT" التركية.

— عربي TRT (@TRTArabi) March 5, 2020

— عربي TRT (@TRTArabi) March 5, 2020

من جانبها، قالت وكالة "الأناضول" التركية إن "وزير الداخلية وصل إلى مطار تشورلو بولاية تكيرداغ شمال غربي تركيا، حيث انتقل إلى الحدود التركية - اليونانية عبر مروحية".

وأضافت أن الوزير تفقد حركة طالبي اللجوء في المنطقة الحدودية على البوابتين الحدودية "بازار كولة" التركي، و"كاستانياس" اليوناني، مشيرة إلى أن نائب وزير الداخلية محمد أرصوي، والبرلمانية عن حزب "العدالة والتنمية" فاطمة أكسال رافقا صويلو في جولته التفقدية.