النقل الجوي الدولي: كورونا قد يكبد شركات الطيران خسائر بـ 113 مليار دولار في 2020

حذر ألكسندر دي جونياك، رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي، اليوم الخميس، من أن صناعة الطيران قد تخسر عائدات تصل إلى 113 مليار دولار هذا العام بسبب فيروس كورونا الجديد، إذ ينتشر الوباء بسرعة في جميع أنحاء العالم.

جاءت تصريحات دي جونياك، عقب اجتماع في سنغافورة قال فيه: "إن تلاحق الأحداث بسبب فيروس كورونا المستجد لم يسبق له مثيل"، وأضاف، "خلال ما يزيد عن شهرين بقليل، مرت مجالات الصناعة في معظم أنحاء العالم بمنعطف دراماتيكي نحو الأسوأ"، حسبما نقلت وكالة "أ ف ب".

في سياق متصل، أعرب نائب وزير الخارجية الصيني، ما تشاوشو، اليوم الخميس، عن استعداد بلاده لتبادل تجربتها في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد وطرق علاجه مع المجتمع الدولي.

وقال نائب الوزير الصيني خلال مؤتمره الصحفي :"أريد أن أؤكد أننا لن ننسى أبدا يد المساعدة التي قدمها لنا المجتمع الدولي"، وأضاف قائلا: "نحن مستعدون لتقديم كل مساعدة ممكنة للبلدان التي يكون فيها الوضع الوبائي صعبًا نسبيًا".

وكانت السلطات الصينية قد أبلغت، في 31 كانون الأول/ديسمبر الماضي، منظمة الصحة العالمية عن تفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس "كورونا المستجد" في مدينة ووهان، الواقعة في الجزء الأوسط من البلاد، ومنذ ذلك الحين انتقل الفيروس إلى العديد من الدول.