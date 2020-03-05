إيران تعلن إيقاف جميع الأنشطة الرياضية في البلاد بسبب "كورونا"

أعلنت إيران، اليوم الخميس، إيقاف جميع الأنشطة الرياضية في البلاد بسبب تفشي فيروس "كورونا" المستجد.

أصدر المركز الإيراني لمنع انتشار ومكافحة فيروس كورونا قرارا بتأجيل مباريات دوري الدرجات الأولى، والثانية، والثالثة، حتى يوم الجمعة 20 مارس/ آذار الجاري، وذلك حسب وكالة "إرنا" الإيرانية.

ويشمل القرار إلغاء جميع المنافسات والتمارين، وإغلاق المراكز الرياضية.

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم أن عدد الوفيات بفيروس "كورونا" وصل إلى 107، بينما ارتفع عدد المصابين إلى 3513 ، بعد تسجيل أكثر من 400 إصابة جديدة خلال الـ24 الساعة الماضية، ووصل عدد المتعافين إلى 552، فيما أعلنت تعطيل الدراسة في الجامعات والمدارس لنهاية العام الفارسي الجاري بسبب انتشار فيروس "كورونا".