ارتفاع عدد المصابين بكورونا في كوريا الجنوبية إلى أكثر من 6 آلاف حالة

أعلن مركز تدابير الحجر الصحي الكوري الجنوبية ارتفاع عدد المصابين بكورونا في البلاد إلى 6088 حالة، اعتبارا من الساعة 4 عصر اليوم الخميس بتوقيت كوريا الجنوبية.

وأعلنت السلطات تسجيل 322 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وبلغ إجمالي عدد الإصابات المؤكدة اعتبارًا من منتصف ليلة يوم أمس في "دايغو" وإقليم "كيونغ سانغ الشمالي": 5,188 حالة (4327 حالة في "دايغو"، و861 حالة في إقليم "كيونغ سانغ الشمالي")، وهما أكثر المناطق التي سجلت أعداد مصابين بالفيروس، بحسب وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب".

وأكدت الوكالة أن عدد المصابين الذين تم شفائهم وصل إلى 88 حالة، أي بزيادة 47 حالة شفاء عن منتصف ليلة يوم أمس.

وأشارت الوكالة إلى أن حصيلة الوفيات الناجمة عن الفيروس في البلاد بلغت 40 حالة، من بينها حالة لرجل يبلغ من العمر 61 عامًا، وتوفي في مستشفى "غومي" التابع لجامعة "سون تشون هيانغ"، بعد تأكيد إصابته بالفيروس يوم 3 مارس، وكان مصابًا ببعض الأمراض سابقاً مثل داء السكري، وضغط الدم المرتفع، وفرط شحميات الدم.

ولفتت إلى أن من الوفيات حالة أخرى لرجل يبلغ من العمر 77 عاما، وتوفي مستشفى "فاتيما" في مدينة "دايغو" بعد تأكيد إصابته بالفيروس يوم 4 مارس، وكان يعاني من داء السكري.

بينما توفيت حالتان أخريتان في مركز "أندونغ" الطبي بإقليم "كيونغ سانغ الشمالي"، إحداهما كانت لإمراة تبلغ من العمر 84 عاما، وتم تأكيد إصابتها بالفيروس يوم 21 فبراير، وكانت تعاني من قصور القلب واحتشاء الدماغ، والأخرى كانت لمرأة تبلغ من العمر 81 عاما، وتم تأكيد إصابتها بالفيروس يوم 4 مارس، ولم تكن تعاني من أي مرض.

ويعلن مركز تدابير الحجر الصحي عن عدد حالات الإصابة بكورونا مرتين يوميا في الساعة العاشرة صباحا (وفقا للعدد المسجل حتى منتصف الليل) والساعة الخامسة مساء (وفقا للعدد المسجل حتى الساعة الرابعة بعد الظهر).