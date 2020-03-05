ألمانيا تعلن عن 109 حالات إصابة جديدة بـ"كورونا"

قال معهد روبرت كوخ للصحة العامة في ألمانيا، اليوم الخميس، إن عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد ازداد بـ109 حالات في غضون يوم.

وأضاف المعهد أنه اعتبارا من صباح اليوم كانت هناك 349 حالة موزعة على جميع أقاليم البلاد باستثناء إقليم واحد، ارتفاعا من 240 في صباح أمس الأربعاء.

وتتركز معظم الإصابات في منطقة نورد راين فستفاليا الغربية وهي أكثر مناطق ألمانيا سكانا ووصل عدد الإصابات فيها 175 حالة.

وبلغ عدد المصابين بالفيروس على الصعيد العالمي 95416 شخصا، توفي منهم 3286 شخصا، فيما شفي حتى الآن 53297 شخصا، وفقا لما أعلنته منظمة الصحة العالمية، يوم الخميس.

وكانت بداية ظهور الفيروس، في مدينة ووهان الصينية، في نهاية ديسمبر/ كانون الثاني الماضي، وانتشر بعدها في عشرات الدول حول العالم.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، "فيروس كورونا المستجد"، وباء، وأعلنت "حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي".