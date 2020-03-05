رئيس البوندستاغ: يجب أن تعترف الدولة أنها قللت من شأن تهديد التطرف اليميني لفترة طويلة

برلين - سبوتنيك. وقال شويبله في تصريح بهذا الصدد: "لم تعد التعازي وحدها كافية. هاناو المدينة التي وقع فيها الهجوم، تطالب أولاً وقبل أي شيء، أن تعترف الدولة، بأنها قللت من شأن تهديد التطرف اليميني لفترة طويلة، وتبين عمليات القتل، أن هذا إرهاب. والأكثر أهمية أنه من الضروري، بمساعدة جميع الوسائل القانونية، التحقيق في هذا الأمر ومحاربة الجماعات اليمينية المتطرفة".

يذكر أنه وفقًا للتحقيق، في مساء يوم 19 شباط/فبراير، أطلق مواطن ألماني يبلغ من العمر 43 عامًا، النار على زوار صالتين لتدخين الشيشة في مدينة هاناو (ولاية غيسن الفدرالية)، ما أدى إلى مقتل تسعة أشخاص، وإصابة آخرين، بينهم مصابون بجروح خطيرة. وفيما بعد تم العثور على المشتبه به ميتاً في منزله، وعثر هناك أيضاً على جثة والدته البالغة من العمر 72 عامًا. ويعتقد أن قناعات المشتبه فيه المتطرفة دفعته إلى القتل.

ويذكر أيضاً، أنه في العام الماضي، شهدت ألمانيا، العديد من الجرائم المدوية التي ارتكبها المتطرفون اليمينيون. على سبيل المثال، في حزيران/ يونيو، تم اغتيال رئيس حكومة مدينة كاسل، والتر لوبكيه، البالغ من العمر 65 عامًا.

ووفقًا لمكتب المدعي العام لولاية غيسن الفدرالية، فإن وجهات النظر اليمينية المتطرفة للجاني المزعوم أصبحت الدافع وراء القتل.

وفي تشرين الأول/ أكتوبر من العام نفسه، فتح رجل النار في مدينة هاليه الألمانية، بجوار معبد اليهودي ومتجر، وأسفر هذا الهجوم عن مقتل شخصين. وتم اعتقال المشتبه فيه، الذي وفقا للسلطات، خطط لدخول المعبد اليهودي، الذي كان فيه 51 شخصاً، وتنظيم "مذبحة"، لكنه لم ينجح.

▶️ ميركل تتعهد بمواجهة التطرف اليميني بكل حزم بعد اعتداء استهدف كنيسا يهوديا في مدينة هاله https://t.co/Ah3DPFufpL pic.twitter.com/Tw4qJyF6sW — فرانس 24 / FRANCE 24 (@France24_ar) October 10, 2019

وصرح وزير الداخلية الألماني، هورست زييهوفر، في وقت سابق، بأن إطلاق النار في هاناو، هو هجوم إرهابي، وبأن هناك قناعات يمينية متطرفة وراء ارتكابه، مؤكداً أن هذا العمل الإرهابي له دوافع عنصرية لا لبس فيها.

وجاء اغتيال (رئيس حكومة كاسل) ووالتر لوبكيه، وبعده الهجوم على المعبد اليهودي في مدينة هاليه، ليؤكد أن هذا العمل الإرهابي الثالث مرتبط بمعتقدات يمينية في ألمانيا.