خامنئي: ‏قلوب مسلمي العالم مثخنة بالجراح بسبب "مجازر ‎الهند"

أدان المرشد الأعلى في إيران، علي خامنئي، "المجازر المرتكبة بحقّ المسلمين" في الهند خلال الاحتجاجات ضد قانون الجنسية المثير للجدل.

طهران - سبوتنيك . وقال خامنئي، في تغريدة على موقع "تويتر" اليوم الخميس:"‏قلوب مسلمي العالم مثخنة بالجراح بسبب المجازر المرتكبة بحقّ المسلمين في ‎الهند".

وأضاف: "على الحكومة الهنديّة أن تقف بوجه الهندوس المتطرّفين والأحزاب المؤيّدة لهم وأن تتفادى بإيقافها لقتل المسلمين عزلها في العالم الإسلامي".

واستدعت الهند، الثلاثاء الماضي، السفير الإيراني لديها على خلفية تغريدة لوزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، انتقد فيها ما وصفه بالعنف ضد المسلمين خلال الاحتجاجات ضد قانون الجنسية المثير للجدل.

ويعطي القانون الجديد حق المواطنة للهندوس والسيخ والبوذيين والبارسيين والمسيحيين الذين فروا من دول إسلامية مجاورة قبل كانون الأول/ديسمبر 2014.

ومع ذلك ونظرًا لأن المسلمين أنفسهم لم يكونوا مشمولين بالقانون، فقد أثار رد فعل قويا بين أفراد الجالية الهندية المسلمة، حيث اعتبروا أن التعديلات انتهكت الدستور من خلال قمع مجموعة من المواطنين على أساس الدين في بلد علماني في الأساس.