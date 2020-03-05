سويسرا تعلن أول حالة وفاة بسبب "كورونا"

أعلنت السلطات السويسرية، اليوم الخميس، أول حالة وفاة بسبب فيروس كورونا الجديد.

وقال الشرطة، في بيان لها، إن الوفاة حدثت بمنطقة لوزان، غربي سويسرا، وهي امرأة في الرابعة والسبعين من العمر، بحسب ما نشره موقع "ذا لوكال" السويسري.

وأشارت الشرطة إلى أن المرأة تُوفيت بعدما أصيبت بفيروس كورونا المستجد، وهي أول حالة وفاة في البلاد بسبب المرض سريع الانتشار.

وأكدت الشرطة أن المرأة كانت في مستشفى بمقاطعة فود، منذ يوم الثلاثاء الماضي، وكانت تعاني مرضا مزمنا.

وأعلنت وزارة الصحة السويسرية، يوم الأحد الماضي، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس "كورونا" في سويسرا، إلى 18 حالة.

وقال المكتب الفدرالي للصحة العامة في سويسرا في بيان عبر موقعه على الإنترنت: "اعتبارا من مساء يوم 29 فبراير/ شباط، وفقا لمركز المعلومات الوطني للعدوى الفيروسية تم الكشف عن 18 حالة إصابة جديد بفيروس كورونا في سويسرا".

وبحسب البيان تم اكتشاف الحالات في مدن كانتون، غراوبوندن، تيسينو وجنيف وأرجاو وزيوريخ وبازل وفود وبيرن.

يذكر أن فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19"، بحسب التسمية التي أطلقتها عليه منظمة الصحة العالمية، ظهر في أواخر ديسمبر/ كانون الأول 2019 في مدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير/ كانون الثاني.

ويواصل فيروس "كورونا" تفشيه، إذ بات منتشرا خارج الصين في أكثر من ثلاثين دولة، تسبب فيها بعشرات الوفيات وأكثر من12 آلف إصابة.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، فيروس كورونا المستجد، وباء، وأعلنت "حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي".