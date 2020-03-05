منظمة معاهدة الأمن الجماعي مستعدة لإقامة حوار مع حلف شمال الأطلسي

أعلن الأمين العام لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، ستانيسلاف زاس، اليوم الخميس، أن المنظمة على استعداد للدخول في حوار مع حلف شمال الأطلسي (الناتو).

ونقلت وكالة "بيلتا" عن زاس، قوله : "إن العلاقات مع حلف شمال الأطلسي لا تتطور في الوقت الراهن، على الرغم من الإشارات ذات الصلة، والاستعداد الذي نبديه، ونعتبر أنه من المهم إقامة حوار مع هذا الحلف العسكري والسياسي".

وفي معرض إشارته إلى موضوع التعاون الدولي لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، وصف بشكل إيجابي، العلاقات مع هياكل الأمم المتحدة. وأردف معددا أوجه التعاون : "الحرب ضد الإرهاب؛ حفظ السلام والأنشطة الأخرى. لقد أحرزنا تقدماً جدياً في العمل مع الأمم المتحدة لإشراك قدراتنا في حفظ السلام وفي بعثات الأمم المتحدة".

وأضاف الأمين لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، بأن المنظمة عملت على تطوير علاقات جيدة مع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وعلى سبيل المثال، من المقرر أن يجتمع قادة الهيكلين في أيار/ مايو. وتابع قائلا " بأن العلاقات مع رابطة الدول المستقلة ومنظمة شنغهاي للتعاون، علاقات شراكة ومهمة".

والجدير بالذكر، أن منظمة معاهدة الأمن الجماعي، تأسست على أساس معاهدة الأمن الجماعي نفسها، الموقعة بتاريخ 15 أيار/ مايو عام 1992، من قبل البلدان الأعضاء في رابطة الدول المستقلة، وتضمُّ منظمة معاهدة الأمن الجماعي، بعد تعليق عضوية أذربيجان وجورجيا وأوزبكستان فيها، كلاً من أرمينيا، بيلاروس، كازاخستان، قرغيزستان، طاجيكستان، إضافةً إلى روسيا.