اليونان تسجل 21 إصابة جديدة بكورونا بين مواطنين عادوا من إسرائيل ومصر

سجلت اليونان 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، اليوم الخميس، بين مسافرين عادوا مؤخرا من رحلات في إسرائيل ومصر.

جاء ذلك في إعلان لوزارة الصحة اليونانية، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز"، ليرتفع إجمالي الحالات المصابة في البلاد إلى 31 حالة.

يأتي ذلك بعدما أعلنت الوزارة، في وقت سابق اليوم، تسجيل الإصابة العاشرة بفيروس كورونا الجديد في البلاد لامرأة من أصل يوناني، تعيش في مدينة باتراس شمالي البلاد، وأن هذه المرأة كانت على اتصال بالإصابة التاسعة المسجلة سابقا، والتي كانت ضمن مجموعة سافرت إلى إسرائيل ومصر.

وتم اكتشاف أول إصابة بفيروس كورونا الجديد في اليونان في 26 فبراير/ شباط، في مدينة سالونيك لامرأة تبلغ من العمر 38 عاما، كانت مؤخرا في إيطاليا.

ويواصل فيروس "كورونا" تفشّيه، إذ بات منتشرا خارج الصين في أكثر من ستين دولة، تسبّب فيها بعشرات الوفيات وأكثر من 4 آلاف إصابة.