تسجيل أول إصابة بكورونا في جنوب أفريقيا

أكدت جنوب أفريقيا، اليوم الخميس، أول إصابة بفيروس كورونا المستجد لرجل زار إيطاليا.

وقالت وزارة الصحة "أكد المعهد الوطني للأمراض المعدية أن نتائج فحوص الحالة المشتبه بإصابتها بكوفيد-19 جاءت إيجابية"؛ بحسب وكالة "رويترز".

وأضافت "المريض رجل يبلغ 38 عاما سافر إلى إيطاليا مع زوجته. كانا ضمن مجموعة من 10 أشخاص، وعادا إلى جنوب أفريقيا في الأول من مارس/ آذار 2020".

وأعلنت السلطات في إيطاليا ارتفاع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا الجديد إلى 107 حالة، بعد تأكيد وفاة 28، أمس الأربعاء.