هولندا تعلن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا من 38 إلى 82 مصابا

أعلنت الوكالة الرسمية الهولندية ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد من 38 إلى 82 مصابا.

وسجلت هولندا في 27 فبراير/ شباط الماضي أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقالت السلطات الصحية الهولندية آنذاك إنه تم تشخيص إصابة مريض في هولندا بفيروس كورونا المستجد، وهي أول حالة مؤكدة في البلاد.

وقال المعهد الوطني الهولندي للصحة العامة، في بيان، إن المريض من مدينة تيلبرغ بجنوب هولندا، وسافر مؤخرا إلى شمال إيطاليا، ويتلقى العلاج حاليا بمعزل عن غيره، بحسب وكالة رويترز.

ويواصل فيروس "كورونا" تفشّيه، إذ بات منتشرا خارج الصين في أكثر من ستين دولة، تسبّب فيها بعشرات الوفيات وأكثر من 4 آلاف إصابة.

وإيطاليا هي أشد بلدان أوروبا تأثرا بانتشار الفيروس وقد قررت إغلاق المدارس ودور السينما والمسارح بعد وفاة أكثر من 100 شخص وتأكد إصابة أكثر من 3000 آخرين بالفيروس.