فيروس كورونا يجتاح مواقع التواصل الأسترالية وحالة هستيرية في البلاد مع "ورق المراحيض"... فيديو + صور

وأدت هذه الحالة إلى غضب عارم في شبكات التواصل الاجتماعية، ولقد عبر بعضهم عن استيائه بطرقه الخاصة، فمنهم من سخر من الموضوع عبر نشر صور مضحكة، ومنهم من اتخذ الأمر على محمل الجد، ومنهم من اكتفى بتصوير الواقعة ونشرها عبر حساباته.
يشار إلى أن شركة "Kimberley-Clark" المصنعة لهذا النوع من الورق، قامت بزيادة الإنتاج في أستراليا، حيث أعلنت أنه في الوقت الحالي انتهى جميع المخزون لديها.
بينما أعلنت سلسلة متاجر "Woolworths" في 4 مارس، أنها ستحد من بيع ورق المراحيض، حيث تم حد بيعها إلى 4 علب لكل شخص فقط.
وقام النشطاء بإطلاق هاشتاغ عبر منصة تويتر #ToiletPaperEmergency و#ToiletPaperApocalypse، حيث يتم عبره نشر الصور والفيديوهات المتعلقة بورق المرحاض في أستراليا.
ونشر أحد مستخدمي "تويتر" فيديو لامرأة تقوم بسرقة علبة من الورق من شخص آخر كان يحتجزها، وعلقت قائلة "لا أستطيع التوقف عن الضحك".
I can’t stop laughing at this 😂#ToiletPaperEmergency #ToiletPaperApocalypse pic.twitter.com/AmI5Z8mhkY— BIG BANK TAKE LIL BANK (@ashmawien) March 5, 2020
بينما قام آخر بنشر صور لأشخاص قاموا بشراء كميات كبيرة من ورق المرحاض، وعلق عليها قائلا "تذكرت أمرين من هذه الحالة الهستيرية في الشراء، الأول: يمكن لوسائل الإعلام التلاعب بسهولة بالناس ومعظمنا مجرد خراف، الثاني: في حال كانت نهاية العالم حقيقية سيكون الأمر سيئا جدا، كون كل شخص يهتم بنفسه فقط".
the australian #toiletpapergate and all this #panicbuying sadly reminds me of two things:— sam (@intoyourblue) March 4, 2020
1. the media can manipulate the general public sooooo easily. most of us are sheep
2. if there’s ever an actual apocalypse we’re fucked because everyone is just out to help themselves pic.twitter.com/JOb7fgmihm
بينما بدأ أحدهم ببيع مربعات فردية من روق المرحاض مقابل 5 دولارات، بينما تمت ملاحظة بيعها على موقع "eBay" بأسعار باهظة، حيث نشر أحدهم صورة لبعض المربعات وقال "أبيع مربع واحد بخمسة دولارات، لمزيد من التفاصيل راسلني على الخاص".
Selling 1 sheet for $5 ONO.— RyanOGG (@OfficialRyanOGG) March 5, 2020
Inbox for details xxx#ToiletPaperApocalypse pic.twitter.com/iv4JpcHWlJ
بينما في المطعم الأسترالي " Gradueat " يزعم أنه بدأ بأخذ ورق المراحيض بدلا من النقود ثمنا لخدماته.
#Gradueat is accepting toilet paper as payment for edible goodies at @UNSW! #ToiletPaperEmergency pic.twitter.com/OKAtQ55U7j— Anita Trinh (@ntrtrn) March 5, 2020
ونشر أحد المستخدمين صورة ساخرة للأوضاع في البلاد وعلق عليها "كيف يمكنك اصطياد الأسترالي".
#ToiletPaperEmergency— Lulani (@LulanivdM) March 4, 2020
Jokes aside I need to go shopping today and hope there will be stock 😑 pic.twitter.com/M9rmtlTtKD
بينما نشر آخر صورا للكوارث في أستراليا وقال "أعشق أستراليا في يناير: حرائق، وفي فبراير: الفيضانات بينما في مارس: حالة هستيرية لشراء ورق المراحيض".
Gotta love Australia 🤗 #ToiletPaperApocalypse #toiletpapercrisis pic.twitter.com/0VGVVrA2ra— Courtney Snortney (@BloodySickBitch) March 5, 2020
وقال أحد رجال الإطفاء إنه في صباح يوم 5 مارس، اشتعلت النيران في شاحنة تحمل أوراق المراحيض، حيث تمكنوا من إنقاذ نصف الكمية، مشيرا إلى أن هذا الحادث نادرا ما يحدث، مشيرا إلى أنه لم يصب أي أحد في الحادث.
A truck carrying a precious load of toilet paper has burst into flames on Brisbane’s Gateway Bridge overnight. @abcbrisbane @abcnews pic.twitter.com/HCgBPeNURV— Shelley Lloyd (@shelleymlloyd) March 4, 2020
ومن غير المفهوم، لماذا يقوم الأستراليون بشراء هذه الكميات الكبيرة من ورق المراحيض، وأنه في حال تفشي فيروس "كورونا" لا يحتاج الأشخاص إلى هذا الكم منها.
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