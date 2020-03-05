رئيس جنوب أفريقيا يقول إن كورونا سيتحول إلى أزمة قومية

قال سيريل رامافوزا، رئيس جنوب أفريقيا، اليوم الخميس، إن انتشار فيروس كورونا في البلاد، سوف يضر بالسياحة.

وأشار رامافوزا، إلى أن "كورونا" سيكون له "تأثير سلبي على اقتصادنا المتعثر بالفعل"، وذلك خلال كلمة له بعد تسجيل أول حالة مصابة بالفيروض في جنوب أفريقيا، بحسب "رويترز".

يتبع...