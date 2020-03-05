ترامب ينفي إدلاءه بتصريحات قد تفاقم من تفشي "كورونا" في أمريكا

نفى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إدلاءه بتصريحات وصفت بأنها يمكن أن تفاقم من تفشي فيروس "كورونا" الجديد في الولايات المتحدة.

وقال ترامب في تغريدة نشرها عبر حسابه على موقع "تويتر": "لم أقل أبدا إن الأشخاص الذين يعانون من المرض، يجب عليهم أن يذهبوا إلى العمل".

وتابع الرئيس الأمريكي، قائلا: "هذه مجرد أخبار وهمية مزيفة ومعلومات مضللة يروجها الديمقراطيون ووسائل الإعلام التابعة لهم".

واستمر ترامب قائلا: "إنهم يحاولون أن يستغلوا فيروس كورونا سياسيا، ذلك أمر مفزع".

واستدرك قائلا: "إنهم يحاولون فقط إلحاق الضرر بالجهد المذهل والناجح الذي يُبذل لكبح انتشار وتفشي فيروس كورونا".

وكان مجلس النواب الأمريكي قد صوت لصالح مشروع قانون ينص على تخصيص 8.3 مليار دولار لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وجاء ذلك وفقا نتائج التصويت.

وارتفع عدد ضحايا فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، يوم الأربعاء، إلى 11، عشرة منهم في ولاية واشنطن وواحدة في كاليفورنيا.

يذكر أن العدد الإجمالي للمصابين بلغ 80 إصابة في جميع أنحاء البلاد، معظمها في هاتين الولايتين.

I NEVER said people that are feeling sick should go to work. This is just more Fake News and disinformation put out by the Democrats, in particular MSDNC. Comcast covers the CoronaVirus situation horribly, only looking to do harm to the incredible & successful effort being made! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 5, 2020

​ووصل إجمالي عدد الإصابات بفيروس "كورونا"، في العالم إلى 93 ألف و455 حالة، فيما وصل عدد الوفيات 3.198 حالة، بينما تعافى 50 ألف و690 شخصا حول العالم.