بومبيو: يجب على مجلس الأمن تمديد حظر السلاح المفروض على إيران قبل انتهائه

قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إنه يتعين على مجلس الأمن الدولي التحرك من الآن لتمديد حظر السلاح المفروض على إيران قبل انتهائه في غضون 7 أشهر.

وأضاف أنه "يجب على إيران التعاون مع وكالة الطاقة الذرية لأنها وقعت على اتفاق حظر الأسلحة النووية".

وأكد بومبيو أن "إيران مستمرة في التغطية على برنامجها النووي والكذب بشأنه على وكالة الطاقة الذرية".

وقال وزير الخارجية الأمريكي إن "تقاعس إيران عن الكشف عن المواد النووية انتهاك واضح لاتفاقات حظر الانتشار النووي".

وردت إيران اليوم الخميس على تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأخير حول البرنامج النووي الإيراني، موضحة أنها تؤدي واجباتها وفقا للاتفاق النووي.