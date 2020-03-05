أمريكا: تركيا حليفتنا ولديها حق الدفاع عن نفسها في سوريا

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو: "تركيا حليفتنا في الناتو ولديها حقّ الدفاع عن نفسها في سوريا".

القاهرة - سبوتنيك. وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، اليوم الخميس، إن تركيا شريكة للولايات المتحدة في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، ولها الحق في الدفاع عن نفسها في سوريا.

وردا على سؤال حول تطورات الوضع في إدلب السورية ولقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان في موسكو اليوم الخميس، دعا بومبيو في مؤتمر صحفي إلى ضرورة عودة "تركيا وروسيا إلى اتفاق سوتشي 2018 بشأن سوريا والتوصل إلى وقف لإطلاق النار في إدلب".

وأكد الوزير الأميركي "تركيا حليفتنا في الناتو ولديها حقّ الدفاع عن نفسها في سوريا".