إيران تعتبر بيان اللجنة الوزارية العربية الرباعية "سخيفا ومحبطا"

اعتبرت الخارجية الإيرانية، اليوم الخميس، أن بيان اللجنة الرباعية في جامعة الدول العربية، "سخيف ومحبط"، معبرة عن "اشمئزازها من ازدواجية المعايير" المدرجة في بيان هذه اللجنة.

طهران – سبوتنيك. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، في بيان اليوم الخميس: "إن الاتهامات التي وجهها البيان لإيران غير مسؤولة وخطأ استراتيجي من قبل هذه الدول، والتي تعد هي مصدر عدم الاستقرار وانعدام الأمن والمشجعة على الإرهاب في المنطقة".

وأضاف موسوي: "إصدار بيانات مكررة، لم يحل أي مشكلة حتى الآن ولن يحل أي مشكلة في المنطقة وفي العالم الإسلامي".

وحث متحدث الخارجية الإيرانية بعض دول المنطقة على عدم تحويل نفسها إلى مستودعات للأسلحة الأميركية، مؤكدا أن قدرات إيران العسكرية ومنظومتها الصاروخية غير قابلة للتفاوض وغير موجهة ضد إي دولة إسلامية أو عربية في المنطقة، قائلا: "شراء الأسلحة لن يساعد على حفظ أمنهم أو يزيد من قوتهم".

وكانت اللجنة الوزارية العربية الرباعية المعنية بتطورات الأزمة مع إيران في جامعة الدول العربية دانت، يوم أمس، استمرار التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية، مستنكرة في ذات الوقت التصريحات الاستفزازية المستمرة من قبل المسؤولين الإيرانيين ضد الدول العربية.

جاء ذلك في بيان أصدرته اللجنة في ختام اجتماعها الثالث عشر برئاسة وزير الدولة للشئون الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة، أنور قرقاش، في مقر الأمانة العامة للجامعة العربية على هامش اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية (153)، وذلك بمشاركة وزراء الخارجية في كل من: مصر، ومملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

وأعربت اللجنة عن قلقها البالغ "إزاء ما تقوم به إيران من تأجيج مذهبي وطائفي في الدول العربية، بما في ذلك دعمها وتسليحها للميليشيات الإرهابية في بعض الدول العربية وما ينتج عن ذلك من فوضى وعدم استقرار في المنطقة يهدد الأمن القومى العربي".