انسحاب إليزابيث وارن من سباق الانتخابات الرئاسية الأمريكية

تعتزم السيناتورة الأمريكية إليزابيث وارن، إعلان انسحابها من سباق الانتخابات الرئاسية في وقت لاحق اليوم الخميس، بحسب تقارير إعلامية.

وبحسب صحيفة "واشنطن بوست"، فإن السيناتورة عن ولاية ماساتشوستس التي وعدت بإجراء تغيير هيكلي كبير ومحاربة الفساد بقوة حال تولت رئاسة البلاد، ستبلغ مساعديها وأعضاء حملتها بالقرار اليوم.

ودخلت إليزابيث (70 عامًا) سباق الحزب الديمقراطي في فبراير/ شباط 2019 بعد شهور من الترقب وسرعان ما أسست حملة انتخابية كبيرة، وفقًا للصحيفة.

وخلال هذه المدة، تجنبت إليزابيث جمع التبرعات الكبيرة، قائلةً إن هزيمة الرئيس دونالد ترامب في الانتخابات غالبًا ما ستحتاج إلى حركة شعبية حقيقية.

يأتي ذلك بعدما أعلن الملياردير الأمريكي وعمدة ولاية نيويورك، مايكل بلومبرغ، أمس الأربعاء، انسحابه من سباق الرئاسة الأمريكية. وأشار إلى تأييده لنائب الرئيس الأمريكي السابق، جو بايدن.

من جانبه، قال المرشح الرئاسي الأمريكي، بيرني ساندرز، أمس الأربعاء، إن منافسه جو بايدن حصل على دعم أكثر من 60 ملياردير في أمريكا. وأضاف: "أنا مصرّ على إكمال حملتي الانتخابية، لأن لدي رؤية مختلفة تماما لهذا البلد، عن منافسي بايدن".