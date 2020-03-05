تؤكد تفوق نتنياهو… النتائج النهائية للانتخابات الإسرائيلية

أظهرت النتائج، شبه النهائية، للانتخابات البرلمانية الإسرائيلية للكنيست الـ 23، تفوق رئيس حكومة تسيير الأعمال، بنيامين نتنياهو، على غريمه التقليدي، الجنرال بيني غانتس.

ونشرت قناة "الكنيست" الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، النتائج شبه النهائية، على اعتبار أن النتيجة الكاملة والرسمية ستعلن في العاشر من الشهر الجاري، وستقدم للرئيس الإسرائيلي، رؤبين ريفلين، وعدد المقاعد التقريبية التي حصلت عليها القوائم الانتخابية.

תוצאות הבחירות לכנסת ה-23:

1. הליכוד - 36

2. כחול לבן - 33

3. הרשימה המשותפת - 15

4. ש"ס - 9

5. יהדות התורה - 7

6. ישראל ביתנו - 7

7. העבודה-גשר-מרצ - 7

7. ימינה - 6



התוצאות לא רשמיות ויוגשו בשבוע הבא באופן רשמי לנשיא @ruvirivlin — ערוץ כנסת (@KnessetT) March 5, 2020

وحصل حزب "الليكود" الحاكم، بزعامة نتنياهو، على 36 مقعدا، في حين جاء حزب "أزرق أبيض"، بقيادة غانتس في المرتبة الثانية، بـ 33 مقعدا.

ونوهت قناة الكنيست إلى أن "القائمة المشتركة" هي الحصان الأسود في نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة، بحصولها على 15 مقعدا، كثالث حزب إسرائيلي في القائمة.

תוצאות כמעט סופיות: גוש הימין - 58, גוש "חוסם נתניהו" - 62 • @akivanovick עם העדכון המלא >> https://t.co/KyrZg1Bin7



(צילום: רויטרס) pic.twitter.com/tWj3NuPzbW — חדשות 13 (@newsisrael13) March 5, 2020

وجاء حزب "شاس" في المرتبة الرابعة، بـ 9 مقاعد، يليه حزب "يهودت هتوراه" بـ 7 مقاعد، والرقم نفسه لكل من كتلة أو قائمة "العمل ـ جيشر/الجشر ـ ميرتس"، و"يسرائيل بيتنو" بزعامة أفيغدور ليبرمان.

وجاءت كتلة "يمينا" في المرتبة الأخيرة بحصولها على 6 مقاعد فقط.