الإكوادور: ارتفاع عدد المصابين بكورونا إلى 13

أعلنت وزارة الصحة في الإكوادور، اليوم الخميس، تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل الإجمالي إلى 13 إصابة.

مكسيكو- سبوتنيك. وكتبت الوزارة في صفحتها الرسمية على "تويتر": "اكتشفنا ثلاث إصابات أخرى بفيروس كورونا الجديد، والعدد الإجمالي الآن وصل إلى 13 شخصًا".

وأوضحت الوزارة أن الفيروس انتقل للمصابين الجدد بعد تواصلهم مع المصاب الأول في الإكوادور، وهي مواطنة في السبعينيات من عمرها عادت من رحلة في إسبانيا في الرابع عشر من فبراير/ شباط وتم تشخيص إصابتها هذا الأسبوع.

وتجاوزت الإصابات العالمية بفيروس كورونا الجديد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، 96 ألف مصاب، وبلغت الوفيات أكثر من 3300 حالة وفاة، لكن بلغ أيضًا عدد المعافين 53 ألفًا.

وفي حين كانت أغلب الحالات مسجلة في الصين حتى منتصف الشهر الماضي، فإن المرض انتشر على نحو متسارع في مناطق مختلفة من العالم، وتجاوزت الإصابات 6 آلاف في كوريا الجنوبية، وسُجلت أكثر من 3 آلاف إصابة في كل من إيران وإيطاليا، إلى جانب المئات في نحو 70 دولة أخرى.

وعطلت عدد من الدول في الشرق الأوسط وأوروبا وبعض الولايات الأمريكية، الدراسة جزئيا أو بشكل مؤقت، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة.