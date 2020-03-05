مجلس الشيوخ الأمريكي يصادق على تخصيص أكثر من 8 مليارات دولار لمواجهة "كورونا"

صادق مجلس الشيوخ الأمريكي، مساء اليوم الخميس 5 مارس/آذار، على مشروع قانون يخصص 8.4 مليار دولار، لمواجهة فيروس "كورونا" الجديد.

واشنطن – سبوتنيك. ووافق مجلس الشيوخ الأمريكي على مشروع قانون حول تخصيص مبلغ قدره 8.3 مليار دولار، لمواجهة فيروس كورونا، وتم إحالة الوثيقة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتوقيع.

وأيد أغلب أعضاء مجلس الشيوخ فكرة تخصيص مبالغ إضافية لمواجهة أزمة فيروس "كورونا"، حيث حظي بتأييد 96 سيناتورا ومعارضة سيناتور واحد.

وكان مجلس النواب الأمريكي قد صوت لصالح مشروع قانون ينص على تخصيص 8.3 مليار دولار لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وجاء ذلك وفقا نتائج التصويت.

وارتفع عدد ضحايا فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، يوم الأربعاء، إلى 11، عشرة منهم في ولاية واشنطن وواحدة في كاليفورنيا.

يذكر أن العدد الإجمالي للمصابين بلغ 80 إصابة في جميع أنحاء البلاد، معظمها في هاتين الولايتين.

​ووصل إجمالي عدد الإصابات بفيروس "كورونا"، في العالم إلى 93 ألف و455 حالة، فيما وصل عدد الوفيات 3.198 حالة، بينما تعافى 50 ألف و690 شخصا حول العالم.