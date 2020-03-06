الصحة العالمية: تسجيل 84 وفاة جديدة بفيروس كورونا بالعالم خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا بالعالم إلى 2241 شخصا خلال الـ 24 ساعة الماضية والوفيات إلى 83، من بينهم 31 حالة وفاة بالبر الصيني.

موسكو - سبوتنيك. وأشارت المنظمة إلى أن عدد المصابين بفيروس كورونا بالعالم بلغ 95 ألفا و333 حالة، من بينهم 80 ألفا و565 حالة في الصين.

وأضافت المنظمة أن عدد الوفيات بالصين بلغت 3015 حالة، وخارجها تم تسجيل 267 حالة وفاة.