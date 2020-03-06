"مكان اللقاء لايجب تغييره"... مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي يستعين بفيلم روسي

استعان مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي بصورة للمثل والمغني الروسي فلاديمير فيسوتسكي، مستخدما اللغة الروسية من أجل حث المواطنين على تقديم المعلومات الضرورية لضمان أمن الولايات المتحدة الأمريكية.

ففي إعلان نشره مكتب التحقيقات الفيدرالي على موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك" توجه المكتب باللغتين الروسية والإنجليزية للمواطنين من أجل تقديمهم المعلومات التي يمكن أن تحافظ على أمن البلاد.

واستخدم مكتب التحقيقات صورة من فيلم "مكان اللقاء لايجب تغييره" وهو فيلم روسي لعب فيه فيسوتسكي، دور قائد قسم التحقيق الجنائي في موسكو.

وأضاف المكتب في المنشور " مكان اللقاء لايجب تغييره. يوجد لدينا مانتحدث عنه. نحن أيضا نحب فيسوتسكي"، وبجانب المنشور شعار مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي.

وعند النقر على الإعلان يتم الانتقال مباشرة لصفحة قسم مكافحة التجسس التابع لمكتب التحقيقات، حيث يتم حث المواطنين باللغتين الروسية والإنجليزية على مشاركة المعلومات التي تساهم بسلامة أمن البلاد.

وجاء أيضا في الإعلان" إذا كان لديك أي معلومات يمكن أن تساعد مكتب التحقيقات في إنجاز المهمة الموكلة إليه، فيرجى الإتصال بمكتبنا الأقليمي... يمكنك إرسال المعلومات في جو من السرية التامة".

يذكر بأن مكتب التحقيقات يستخدم عادة اللغة الروسية الى جانب الإنجليزية في إعلاناته، لكنه سابقا لم يكن يستخدم صور شخصيات تحظى بشعبية كبيرة لدى المهاجرين من الاتحاد السوفيتي.