ظريف: لإيران تعاون وثيق مع منظمة الصحة العالمية

أكد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، بأن لبلاده تعاونا وثيقا مع منظمة الصحة العالمية، وتقوم بالعناية اللازمة بالمصابين بفيروس "كورونا" الجديد.

ونشر ظريف تغريدة جديدة له، على حسابه الرسمي على "تويتر"، فجر اليوم، الجمعة، أوضح من خلالها مدى تعاون إيران مع منظمة الصحة العالمية في مسار مكافحة فيروس "كوفيد-19"، والإجراءات الوقائية التي تتخذها إيران لمنع انتشار الفيروس.

وقال وزير الخارجية الإيراني:

"إن لنا تعاونا وثيقا مع منظمة الصحة العالمية في مسار مكافحة فيروس "كوفيد-19"، ونقوم بالعناية اللازمة بالمصابين به".

We're closely engaged w/ @WHO to battle #COVID19 in Iran & ensure proper care for those infected Strict preventive measures—including screening of air travelers at departure gates—are being implemented Global & regional coop imperative. We either win together or lose together. https://t.co/60wJw7ucdE pic.twitter.com/YMuiSHoizC — Javad Zarif (@JZarif) March 5, 2020

وتابع ظريف في تغريدته أن بلاده تقوم باتخاذ إجراءات وقائية صارمة في الوقت الحاضر، من ضمنها فحص سلامة المسافرين جوا إلى الخارج.

وشدد وزير الخارجية الإيراني على أن التعاون الإقليمي والعالمي أمر ضروري. قائلا: إما أن ننتصر جميعا معا وإما أن نخسر جميعا معا.

وفي السياق نفسه، أعلنت السلطات الإيرانية، أمس الخميس، تعطيل الدراسة في الجامعات والمدارس لنهاية العام الفارسي الجاري، بسبب انتشار فيروس "كورونا".

وقال وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي، إن "سرعة انتشار فيروس كورونا عالية"، داعيا المواطنين إلى أخذ الأمر على محمل الجد والبقاء في منازلهم، وذلك حسب وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا".

وأضاف أن "السلطات ستتعامل بجد مع كل من يتكتم على إصابته بفيروس كورونا"، داعيا المواطنين إلى عدم استغلال عطلة المدارس والقيام بالسفر بين المدن.

وأكد نمكي، ارتفاع عدد المصابين بالفيروس إلى 3513 شخصا ووفاة 108 أشخاص، مؤكدا تسجيل 591 إصابة جديدة و16 حالة وفاة خلال 24 ساعة الماضية. وقال إن بلاده "ستفرض حجرا صحيا لمدة 14 يوما على كل من تكتشف إصابته على مداخل المدن".