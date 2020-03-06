وزير النفط الإيراني: بلادنا معفية من أي تخفيض لإنتاج النفط

أكد وزير النفط الإيراني، بيجن زنكنة، أن ايران وليبيا وفنزويلا، ستبقى، كما كانت، معفية من أي تخفيض لإنتاج منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك".

وأفادت وكالة "فارس"، صباح اليوم، الجمعة، بأن زنكنة قد أوضح عقب انتهاء الاجتماع الوزاري 178 لدول المنظمة في فيينا، أمس الخميس، الذي ناقش أوضاع أسواق النفط المتداعية بسبب تفشي فيروس كورونا وضعف الطلب، بأن أوبك ستقترح على حلفائها (المنتجون المستقلون) خفض 1.5 مليون برميل في الربع الثاني من 2020.

وأشار وزير النفط الإيراني أن أوبك ستخفض مليون برميل والمنتجين المستقلين من خارج المنظمة 500 ألف برميل، بشرط موافقة الأخيرين.

وفي سياق متصل، تبنت دول "أوبك"، أمس الخميس، توصية بالموافقة في اجتماع تحالف "أوبك+"، اليوم الجمعة، على تخفيض إضافي في الإنتاج في الربع الثاني بمقدار 1.5 مليون برميل يومياً مع عودة في النصف الثاني إلى الشروط الحالية للصفقة.

وأكدت أوبك أنها مستعدة لخفض الإنتاج بمقدار مليون برميل يومياً، وتقترح على الحلفاء في "أوبك+"، أن يأخذوا على عاتقهم الـ 500 ألف برميل المتبقية بما في ذلك روسيا.