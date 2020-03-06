بكين تعلن رصد أربع حالات إصابة بفيروس كورونا قادمة من إيطاليا

قالت لجنة الصحة في العاصمة الصينية بكين، في بيان اليوم الجمعة، إن المدينة رصدت أربع حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم 5 مارس/ آذار، كلها قادمة من إيطاليا.

وبهذا يصل العدد الإجمالي للإصابات في المدينة إلى 422. وينتشر الفيروس الآن في جميع أنحاء العالم بوتيرة أسرع مقارنة مع الصين، بحسب وكالة "رويترز".

وأعلنت السلطات الصينية اليوم الجمعة، ارتفاع حصيلة الوفيات بفيروس كورونا المستجد داخل البلاد إلى 3042 شخصا ، والإصابات المؤكدة إلى 80ألفا و 552 حالة وشفاء 53700 بعد معالجتهم.

وقالت لجنة الصحة الوطنية بالصين، في بيان، إن" لجنة شؤون الصحة تلقت بيانات من 31 مقاطعة، تؤكد إصابة 80552 شخصا، فضلا عن ذلك، لدينا في الوقت الحالي 23784 مريضا، بينهم (5737 في حالة صحية حرجة)، وفارق الحياة 3042 شخصا جراء العدوى، وغادر المستشفيات 53700 شخصا بعد شفائهم".

وأشارت اللجنة الصحية إلى أنه تم اكتشاف 143 حالة جديدة مصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية ووفاة 30 شخصا، من بينهم 29 حالة في إقليم هوبي بؤرة الوباء وحالة واحدة في مدينة ووهان، وشفاء 1681 حالة بعد خضوعهم للعلاج.