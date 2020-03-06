رئيس وزراء أوكرانيا يتراجع عن كلامه

تراجع رئيس الوزراء الأوكراني الجديد، دينيس شميغال، عن كلامه حول ضرورة استئناف إمداد شبه جزيرة القرم بالمياه.

وكان شميغال قد قال خلال المقابلة التلفزيونية إن إمداد شبه جزيرة القرم بمياه الشرب واجب إنساني.

ثم أعلن رئيس الوزراء الأوكراني أن التلفزيون ليس مكانا مناسبا لمناقشة المسائل الهامة، لذا ضاع موقفه الحقيقي وسط ما قيل خلال المقابلة التلفزيونية.

وأوضح رئيس الوزراء الأوكراني على صفحته الشخصية على موقع "فيسبوك" أن موقف السلطات الأوكرانية هو أن إمداد القرم بالمياه أمر غير ممكن إلا بعد أن تعود شبه الجزيرة إلى أوكرانيا.

وقد استعادت القرم الهوية الروسية، في عام 2014، بمشيئة سكانها، بعد أن كانت تابعة لأوكرانيا منذ بداية خمسينات القرن الماضي عندما قررت السلطة السوفيتية نقل تبعية القرم من روسيا إلى جمهورية أوكرانيا السوفيتية.

وبعد عودة القرم إلى روسيا، قطعت السلطات الأوكرانية إمدادات مياه الشرب عن مناطق قاحلة تقع في شرق شبه الجزيرة. وحلت السلطات الروسية مشكلة مناطق القرم القاحلة بحفر الآبار المائية فيها ونقل المياه إليها من مناطق أخرى.