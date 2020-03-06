كابول... إطلاق نار في احتفالية يحضرها مرشح رئاسي وسياسيون

شهدت احتفالية سياسية، في العاصمة الأفغانية كابول، اليوم الجمعة، واقعة إطلاق نار في حضور المرشح الرئاسي عبد الله عبد الله.

وقال فريدون كوازون، المتحدث باسم عبد الله، إن "الهجوم بدأ بصوت مرتفع، يبدو أن صاروخ سقط في المنطقة، عبد الله وبعض السياسيون الآخرون غادروا دون أن يتعرضوا لأي أذى".

TOLOnews reporter Massoud Ansar says gunbattle still continues in the area where a ceremony was held to mark the death anniversary of Abdul Ali Mazari.



Chief Executive Abdullah Abdullah also attended the ceremony but sources say he has left the area. pic.twitter.com/geCCK1RUmG — TOLOnews (@TOLOnews) March 6, 2020

​وعرضت قناة "طلوع" الأفغانية لقطات حية لأشخاص يركضون بحثا عن حماية أثناء سماع إطلاق النار.

وقال المتحدثة باسم وزارة الداخلية، نصرت رحيمي، إنه تم إرسال قوات شرطة خاصة إلى المنطقة.

ولم يتضح على الفور من يقف وراء الهجوم أو ما إذا كانت هناك إصابات.

من جانبه، أدان الرئيس الأفغاني، أشرف غني، الهجوم على الاحتفالية مؤكد أنه "جريمة ضد الإنسانية".