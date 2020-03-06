ترامب: كورونا قد يضر بالاقتصاد الأمريكي

وأكدت وكالة "رويترز"، صباح اليوم، الجمعة، أن ترامب ظهر في مناسبة نظمتها "فوكس نيوز" في إطار حملته لانتخابات 2020، أمام جمهور من سكرانتون بولاية بنسلفانيا، إحدى الولايات غير المحسومة والتي ساعدت الرئيس الجمهوري على الفوز بسباق البيت الأبيض في 2016.
وأفضى انتشار فيروس كورونا إلى انخفاضات حادة في سوق الأسهم، وأجج المخاوف من تراجع اقتصادي، في الوقت الذي يطلب فيه ترامب من الأمريكيين انتخابه لفترة ثانية.
وقال ترامب ردا على سؤال إن كان فيروس كورونا قد أضر بالاقتصاد:
لا ريب أنه قد يؤثر. وفي نفس الوقت، ينبغي أن أقول إن الناس الآن يمكثون في الولايات المتحدة وينفقون أموالهم فيها، ويعجبني هذا.
وأضاف الرئيس الأمريكي "سيجد الأمر طريقه إلى الحل. حري بالجميع أن يهدأوا... لدينا خطط لكل احتمال وأعتقد أن هذا هو الواجب علينا. نأمل ألا يطول الأمر كثيرا".
وأعاد ترامب تأكيده أن قيود السفر التي فرضتها الصين في بداية الأزمة قد ساعدت على الحد من التفشي في الولايات المتحدة. وارتفعت حصيلة الوفيات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة إلى 14 حالة، حتى صباح اليوم، الجمعة.
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