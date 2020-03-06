بن زايد يناقش مع بيل غيتس التعاون في مكافحة "كورونا"

وأعلنت أبوظبي اكتشاف ما لا يقل عن 27 حالة إصابة بالفيروس.
وكتب الشيخ محمد: "بحثت مع الصديق العزيز بيل غيتس، خلال اتصال هاتفي، أهمية استمرار تضافر الجهود وتعزيز التعاون والتنسيق بين المؤسسات الدولية والجهات الخاصة في العمل الإنساني".
بحثت مع الصديق العزيز بيل غيتس - خلال اتصال هاتفي - أهمية استمرار تضافر الجهود وتعزيز التعاون والتنسيق بين المؤسسات الدولية والجهات الخاصة في العمل الإنساني ..جميعنا شركاء في مكافحة الأمراض والحد من انتشارها وخاصة فيروس كورونا ودعم جهود تطوير علاجه والوقاية منه.— محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) March 6, 2020
وأضاف: "جميعنا شركاء في مكافحة الأمراض والحد من انتشارها وخاصة فيروس كورونا ودعم جهود تطوير علاجه والوقاية منه".
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)