بن زايد يناقش مع بيل غيتس التعاون في مكافحة "كورونا"

كتب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، على "تويتر" اليوم الجمعة، إنه ناقش في اتصال هاتفي مع الملياردير الأمريكي، بيل غيتس، التعاون في مجال مكافحة فيروس كورونا المستجد.