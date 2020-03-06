فرض نظام الحجر الصحي على سفينة تابعة للبحرية الإكوادورية

أعلنت وزارتي الدفاع والصحة في الإكوادور، اليوم الجمعة، أنه تم فرض نظام الحجر الصحي على سفينة تابعة لبحرية البلاد، على متنها طاقم مؤلف من 50 فردا، وذلك بعد أن اتضح أن أحدهم على اتصال مع أقارب شخص مصاب بالفيروس التاجي، وهي مواطنة إكوادورية، وصلت من إسبانيا في 14 شباط/ فبراير.

موسكو- سبوتنيك. ووفقا لنائب سكرتير جهاز المراقبة الصحية، أنوسينتي يهانيا، خضع أحد أفراد الطاقم لمجموعة اختبارات مرتبطة بالكشف عن الإصابة بالفيروس التاجي، كما أفادت صحيفة "كوميرسيو" الإكوادورية.

وقال النائب بحسب الصحيفة "وفقا للوضع القائم اليوم، جاءت النتائج سلبية".

ومن المتوقع أن يتم رفع الحجر الصحي عن السفينة، اليوم الجمعة.

ويذكر أن السفينة راسية حاليا، في قاعدة بحرية بمنطقة غواياكيل، وهي خاضعة لنظام الحجر الصحي، منذ 2 آذار/مارس.

هذا وأعلنت وزارة الصحة الإكوادورية، يوم أمس الخميس، عن ثلاث حالات إصابة جديدة لمواطنين بالفيروس التاجي، قدموا إلى البلاد من الصين. وبلغ إجمالي عدد المصابين، بين المواطنين، 13 شخصا".